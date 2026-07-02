"Volteó su cara para que no lo viera morir": desgarrador relato de menor que perdió a su hermano

Los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela sigue dejando historias que reflejan la magnitud de la tragedia. A una semana de la emergencia, mientras las autoridades actualizan el número de víctimas y miles de familias continúan buscando a sus seres queridos entre los escombros, el testimonio de Nathaly, una adolescente de 15 años que sobrevivió al colapso de un edificio, ha conmovido al país.

Las cifras oficiales entregadas por el Gobierno dan cuenta de la gravedad de la situación. Según informó Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, el balance asciende a 2.295 personas fallecidas, 11.267 heridas y 12.841 damnificadas. Además, explicó que se aceleró el traslado de los afectados hacia campamentos transitorios para atender la emergencia humanitaria.

Sin embargo, en medio del desastre, decenas de labores de rescate continúan siendo adelantadas por ciudadanos que, con herramientas improvisadas y sin equipos especializados, remueven los escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes o recuperar los cuerpos de sus familiares.

Entre las historias que deja la tragedia está la de Eduardo y Nathaly, hermanos de 21 y 15 años, quienes se encontraban en su vivienda, ubicada en Playa Grande, estado La Guaira, cuando fueron sorprendidos por el fuerte sismo.



La Guaira Foto: AFP

De acuerdo con el relato conocido tras la tragedia, el edificio comenzó a desplomarse en cuestión de segundos. En medio del caos, Eduardo intentó proteger a su hermana. Incluso alcanzó a intentar abrir una puerta para que ambos pudieran escapar, pero varias vigas cayeron sobre ellos.

El impacto fue mortal para el joven. Nathaly permaneció atrapada durante varias horas bajo los escombros hasta que fue rescatada con vida. Debido a la gravedad de sus heridas permaneció en coma y con varios de sus órganos comprometidos, aunque logró sobrevivir y hoy continúa su proceso de recuperación en un centro asistencial de Caracas.

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Desde la cama del hospital, la adolescente recordó los últimos instantes junto a su hermano, un momento que describió como el más doloroso de su vida.

"Él estaba así y volteó la cabeza y me dijo que me quería, que mamá era la mejor mamá del mundo. Después volteó su cara como para que yo no lo viera fallecer y murió ahí", relató entre lágrimas en diálogo con Noticias Caracol.

La joven reconoció que, aunque intenta mantenerse fuerte, la ausencia de Eduardo ha dejado un vacío imposible de llenar.

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"Aquí ustedes me ven hablando y me ven súper optimista, pero la verdad sí duele en el alma porque es perder a tu único hermano. Nosotros éramos una familia de tres y siempre estábamos juntos. Prácticamente mi hermano me crió", expresó.

Pese al profundo dolor, Nathaly aseguró que seguirá adelante, recordando una de las enseñanzas que le dejó su hermano.

"A mí me duele mucho, pero, como decía mi hermano, con la frente en alto y de esta vamos a salir", afirmó.

La adolescente también dedicó unas palabras a su madre, a quien describió como una mujer fuerte que, pese a la pérdida de su único hijo varón, ha encontrado fuerzas para acompañarla durante su recuperación.

"Mi mamá es una mamá muy guerrera. Me está dando mucha fortaleza a mí. Yo sé que ella está derrumbada porque perdió a su bebé, pero también sé que está siendo fuerte para que su hija salga de aquí", dijo.

Mientras continúa recuperándose, Nathaly asegura que honrará la memoria de Eduardo, el joven que, en sus últimos segundos de vida, decidió protegerla. Su abrazo final quedó grabado como un acto de amor y sacrificio que hoy representa el drama que viven miles de familias venezolanas golpeadas por una tragedia que sigue dejando profundas heridas.