Ya no podrá alquilar apartamento en Nueva York en Airbnb por algunos días

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó una ley que restringe el anuncio de alquileres de apartamentos por periodos inferiores a un mes a través de plataformas como Airbnb, compañía con la que ese estado lleva varios años de lucha.



La empresa de alquileres vacacionales, con sede en San Francisco, había intentado evitar hasta el último minuto la aprobación de dicha ley mediante la presentación de varias medidas de autorregulación sobre pago de impuestos e incluso un registro público de personas que alquilan apartamentos.



Airbnb lleva años de conflictos con el estado de Nueva York, dado que la legislación local no permite alquileres inferiores a 30 días de estancia por una norma aprobada en 2010 para luchar contra los hoteles ilegales que proliferaban en la Gran Manzana.



La nueva ley busca que se cumpla la normativa vigente y prohíbe anunciar esos apartamentos de alquiler por menos de 30 días a través de plataformas como Airbnb, imponiendo multas de hasta 7.500 dólares.



Sí podrán seguir anunciándose, entre otras cosas, el alquiler de habitaciones cuando el dueño permanece también en la vivienda, algo que sí está permitido por periodos inferiores a un mes.



El negocio de Airbnb está valorado en 30.000 millones en todo el mundo y su principal mercado en EE.UU. es Nueva York, donde según denuncian las ONG y asociaciones de vivienda asequible, ha provocado el encarecimiento de los precios, ya de por si altos.



En abril de 2014, la Fiscalía de Nueva York solicitó por primera vez información sobre las actividades de Airbnb, tras detectar que casi dos tercios de las ofertas de apartamentos o habitaciones en el estado de Nueva York que aparecen en la popular página web, el 64 %, podrían ser "ilegales".



"Este es un asunto sobre el que se ha reflexionado de forma cuidadosa, pero en última instancia, estas actividades están expresamente prohibidas por la ley", señaló el portavoz de Cuomo Richard Azzopardi tras la firma de la ley.



La oficina del gobernador, como varias ONG y asociaciones de vecinos, señaló que la proliferación de Airbnb no ayuda a mantener y promover los esfuerzos por la vivienda asequible en Nueva York.



Su argumento es que se quitan del mercado del alquiler muchas viviendas que son más rentables si las usan turistas por altos precios que no como alojamiento permanente por los neoyorquinos.



Tras la noticia, Airbnb anunció que demandará por la nueva ley, informó el diario The Daily News, que señaló que ya en septiembre la compañía advirtió por carta a Cuomo que usaría la vía legal si firmaba la norma.



Según dijo el portavoz de Airbnb Peter Schottenfels al diario, "como suele ocurrir, Albany (la capital estatal) ha contentado de tapadillo los intereses especiales de la industria hotelera e ignorado las voces de decenas de miles de neoyorquinos", señaló.