Palacio de Justicia
UE-CELAC
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno

Yina Calderón es expulsada de 'La Mansión de Luinny': le pegó a otra participante

Yina Calderón es expulsada de ‘La Mansión de Luinny’: le pegó a otra participante

Yina Calderón está en el 'ojo del huracán' tras atacar a una compañera, luego de una broma pesada.

