Yina Calderón es expulsada de ‘La Mansión de Luinny’: le pegó a otra participante

La creadora de contenido y empresaria Yina Calderón volvió a ser protagonista de una controversia en redes sociales debido a su carácter explosivo, que ya ha generado polémicas en el pasado. Esta vez, su nombre volvió a dar de qué hablar por un incidente ocurrido en un reality show de República Dominicana, donde una broma aparentemente inofensiva terminó en un hecho que por poco se convierte en tragedia.

Durante los últimos días se presentaron tensiones entre la colombiana y otros concursantes de La Mansión de Luinny. Sin embargo, lo que parecía una convivencia normal se salió de control tras una broma de mal gusto que desató la ira de la empresaria. Lo que comenzó con un secador de cabello terminó entre gritos, acusaciones, empujones y una escena que preocupó a los televidentes.



Qué ocurrió entre Yina Calderón y ‘La Piry’ en el reality

Según medios internacionales, todo comenzó cuando Yina se preparaba para salir en cámara y encendió su secador de pelo. En ese momento, una nube de harina de trigo salió disparada hacia su cabeza, lo que generó molestia y preocupación. “Casi me quedo ciega, ¿quién fue? Que se atenga, así nos toque irnos a todas”, gritó Calderón, visiblemente alterada.

Horas más tarde, cuando la tensión parecía haberse disipado, Yina arremetió contra ‘La Piry’, la empujó al agua y la sujetó del cabello en la piscina, lo que dejó al resto de los participantes en shock. Varios corrieron a separarlas al ver que la participante se golpeó la cabeza con el borde de la piscina.



El presentador Luinny intervino de inmediato y anunció medidas disciplinarias para ambas. Según explicó, ‘La Piry’ sería sancionada por provocación, mientras que Yina tendría que abandonar la competencia por agresión física. “Con todo el dolor de mi corazón, debo decir que abandonas la mansión en este momento”, declaró el conductor.

Calderón respondió tajantemente: “Estoy de acuerdo. Lástima porque se va el rating, pero yo no me dejo de nadie”. Sin embargo, el giro inesperado llegó cuando ‘La Piry’ pidió que no expulsaran a la huilense, asegurando que no guardaba rencor.

Por ahora, la producción del programa sigue evaluando el futuro de Yina Calderón en el reality, recordando las diversas polémicas en las que ha estado involucrada, como su reciente retiro de la pelea en Stream Fighters, organizada por el streamer Westcol, donde abandonó el combate contra Andrea Valdiri apenas segundos después de haber iniciado.