21 de abril: Asociación de Sociedades Científicas se une a la marcha de las batas blancas

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) participará en la ‘Marcha de batas blancas en silencio’. Este evento, organizado inicialmente por la Asociación Colombiana de Cirugía, busca ahora un eco más amplio con el apoyo de otras organizaciones médicas y científicas. El objetivo es resaltar las urgentes necesidades y derechos del sector salud en Colombia, enfocándose en la demanda por el cumplimiento de la Ley Estatutaria de Salud (LES), especialmente su artículo 12.

Guillermo Quintero, presidente de la ACSC, destacó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, la importancia de la inclusión de los profesionales de salud en las decisiones políticas: "Desde el principio hemos apoyado la movilización para asegurar que el Gobierno comprenda que cualquier cambio en la política de salud debe hacerse respetando las leyes vigentes, que requieren la inclusión de los profesionales del sector."

Desafíos del sistema de salud colombiano

La protesta también responde a la falta de actualización en la política tarifaria del sistema de salud, donde aún se utilizan tarifas desactualizadas desde 2001.

"Esto no solo muestra un rezago administrativo, sino también una falta de diálogo real y efectivo con quienes trabajamos día a día en este campo", añadió Quintero, resaltando la desconexión entre las políticas gubernamentales y las realidades del sector salud.

Publicidad

Si salimos por tratar, porque eventos que han pasado de esas intervenciones y este asunto, corremos un gran riesgo de que tengan trabajo formal dijo Quintero

La convocatoria para la marcha este domingo abarca más de 30 ciudades en toda Colombia, con una participación estimada de entre 70,000 y 75,000 médicos especialistas, además de otros profesionales del sector y ciudadanos solidarios con la causa.

Publicidad

"La salud no pertenece al presidente o al ministro de salud; pertenece a todos los colombianos y no debe ser politizada", enfatizó Quintero, quien hizo un llamado a la no politización de la salud.