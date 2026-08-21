22 incendios forestales permanecen activos en 14 municipios del Tolima

La gobernadora Adriana Magali Matiz continúa al frente de la emergencia desde el CENOP y Gualanday, donde se concentran esfuerzos para atender los incendios de mayor prioridad en San Luis, El Guamo, Coello, Chaparral, Coyaima, Venadillo y Armero Guayabal.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de respuesta y seguimiento para controlar las emergencias. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que 150 bomberos atienden los incendios forestales en el Tolima y que otros 90 se movilizan para reforzar las labores. La emergencia en Gualanday también afectó la doble calzada Ibagué-Espinal.

Desde el sector de Caimito, las llamas avanzan por los cerros y se acercan peligrosamente a la zona poblada, mientras familias enteras viven momentos de angustia ante un incendio que parece extenderse por diferentes puntos.

La emergencia, según relatan los habitantes, lleva varias horas. El fuego ha consumido amplias zonas de vegetación y amenaza viviendas y establecimientos comerciales.



En medio de la desesperación, la propia comunidad ha salido a intentar contener las llamas y auxiliar a las familias afectadas.

La situación llevó ,incluso, a un desesperado llamado de ayuda por parte de la Policía en Gualanday.

Cornare

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"Personas que viven alrededor de las veredas Caimito, Chaguala, que nos quieran venir a colaborar. Se está quemando absolutamente todo, todo el sector por acá. De corazón le pedimos por parte de la Policía ayuda, que nos unamos todos”, expresó la patrullera Paula Sánchez, de la subestación de Policía de Gualanday.