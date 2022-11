24 lesionados deja atentado contra bus de la Armada en Bogotá

Por su parte, en diálogo con BLU Radio, el general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que la explosión que se presentó contra un bus de la Armada Nacional en el norte de Bogotá fue un atentado.



“Lo que informa el primer técnico de antiexplosivos es que es una carga que se activa que nosotros llamamos cableado. Encontramos un cable que está a unos 80 o 100 metros del sitio donde la carga fue activada”, expresó.



El general agregó que una persona tuvo que activar el mecanismo para generar la explosión, que de momento deja dos personas con lesiones leves.



El oficial dijo que hasta ahora no puede hacerse un señalamiento completo sobre los autores del atentado, pero las autoridades hacen un barrido para dar con el responsable.



Además, dijo que hasta el momento no se sabe qué tipo de explosivos fue usado en el atentado.



-La firma UNE-EPM propondrá a sus accionistas el no pago de dividendos, por las pérdidas de la compañía en 2015, que superan los 270 mil millones de pesos.



-Las autoridades siguen uniendo esfuerzos para poder controlar incendio forestal que se presenta en la zona de reserva ambiental del Páramo de Santurbán en Santander.



-Una recién nacida indígena con desnutrición severa lucha por su vida y espera el traslado desde Cumaribo, en el Vichada, a un centro médico de mayor complejidad.



-Por medio de una tutela, los familiares del taxista que fue repatriado desde la China buscan que se le practiquen los exámenes necesarios que demanda su estado de salud.



-Las autoridades en Boyacá trabajan para capturar al parecer joven que violó y dejó embarazada a su propia hermanastra de apenas once años de edad.



-Las autoridades en el Reino Unido aseguran que se preparan para una serie de “enormes y espectaculares” ataques del Estado Islámico.



-Cientos de barranquilleros se encuentran haciendo fila en el Estadio Metropolitano para comprar las entradas al partido Colombia-Ecuador, que se realizará el próximo 29 de marzo.



-La lucha consiguió cinco cupos para Colombia a los Juegos Olímpicos de Río, tras ganar nueve medallas en el Panamericano en Frisco, Estados Unidos.



-La alcaldía de Soacha repudió el asesinato del activista de Juventudes Comunistas.



-Delincuentes le dispararon a un hombre que le pidió a su atracador que le dejara la Sim Card del celular.