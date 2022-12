50 años es mucho tiempo pero uno carga este dolor toda la vida: Natalia Ponce

Natalia Ponce de León habló con Blu Radio y explicó el proceso del proyecto de ley que pasó a sanción presidencial y que endurece las penas para quienes ataquen con ácido a hombre o mujeres.

“Es una lucha de todo el año, el proyecto salió desde el año pasado, lo adelantó el grupo Mira, en Cámara pasó por unanimidad pero se presentaron algunas trabas en la Comisión Primera del Senado, no hubo estudio por parte del ponente”, señaló Natalia. (Lea además: Nuevo ataque con ácido contra una mujer en Bogotá )



Esta mujer, víctima de ataque con ácido y quien ha encabezado la lucha para lograr penas más duras para los agresores, indicó que tuvo que recurrir a los medios y a otras personas que han sufrido este tipo de agresión, para lograr que la iniciativa no fuera archivada y que siguiera su curso normal en el Congreso.



“Les dije que cómo es posible que lo fueran a tumbar sin ni siquiera avisarle a las víctimas (…) me moví mucho con ayuda de los medios y las víctimas”, agregó Natalia.



Frente a lo aprobado por el legislativo dijo que aunque esta agresión sigue catalogada como lesiones personales, celebra que ahora es un delito autónomo, lo que significa que la justicia deberá investigar cada caso y analizar cada uno de los factores que promovieron el ataque con ácido.



“Antes eran entre 8 y 16 años pero los atacantes terminaban pagando 2 años si es que los cogían, ustedes saben que el 90 por ciento de estos casos quedan en la impunidad, estoy muy contenta y más que se dio en un día muy especial, en el Día de la No Violencia Contra la Mujer”, agregó.



Un trabajo duro



Natalia explicó cómo fue el proceso desde que sufrió el ataque hasta el momento en el que se empeñó en luchar por las víctimas de ataques con ácido.



“Fueron varios meses entre la salida del Simón Bolívar a la llegada a la casa y la depresión tan dura, empecé a trabajar con mi familia, luego con Fannny Santamaría y a trabajar con la fundación (…) Comencé a aprender, me enseñaron y dije voy con esta lucha, me parece que la justicia debe ayudar (…) me metí de lleno, empecé a trabajar y a entender cómo funcionaban las leyes, así me interesé desde que estuve en la clínica”, dijo Natalia Ponce de León.



“La muerte sería un premio”



Frente a los 50 años de pena a los que se ve sometido quien ataque con ácido a una persona, Natalia dijo que le parece una medida justa que ayudará a que estos hechos se reduzcan.



“Estoy muy feliz que se haya dado ese proyecto de ley (…) Ya una persona lo piensa dos veces si va a estar metido entre 40 y 50 años en la cárcel, es un sitio donde nadie quiere estar”, añadió la víctima.



Así mismo, indicó que “50 años es bastante tiempo pero uno va a cargar con este dolor el resto de la vida, es bastante alto y yo pienso que la pena de muerte es hacerle un favor al delincuente (…) estoy satisfecha con que haya subido la pena”, concluyó Natalia quien asegura que para ella y las víctimas vendrán cosas “muy bonitas”.