“A Duque no le queda otro camino que sancionar la ley estatutaria”: oposición

Tras la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional de tumbar las objeciones a los seis artículos que presentó el presidente, Iván Duque, a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para La Paz, la oposición señaló que el presiente le corresponde firmar la norma.

Publicidad

“Al presidente Duque no le queda otro camino que sancionar la ley estatutaria de la JEP y por lo tanto darle vía libre a la justicia transicional y restaurativa en nuestro país”, dijo la representante de los Decentes María José Pizarro.

La Alianza Verde, entretanto, señaló que se perdió mucho tiempo en las discusiones. "Es momento de cerrar definitivamente esta discusión y de concentrarnos en los territorios más afectados por la guerra", indicó la representante Juanita Goebertus.

Publicidad

Por su parte, el representante del Polo Democrático German Navas Talero manifestó que esperaba “que la corte ratificara su posición porque lo que estaba haciendo el presidente era burlarse de unas determinaciones que había hecho la corte”.

Publicidad

“Yo creo que es algo que se veía venir. Lamentablemente para el país no pudimos darle el debate que queríamos en el Congreso, en la plenaria, porque no pudimos darle el debate una a una a las objeciones”, expresó el representante Juan Carlos Will del Partido Conservador.

Para el representante Sergio Marín, del partido de las Farc, es muy importante esta decisión. “Creo que falla en derecho, hubiera sido importante fallar en profundidad”.

Publicidad

Los partidos de oposición esperan que se avance en la implementación de los acuerdos de paz.