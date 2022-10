A ella ni siquiera le gustaba el fútbol: madre de joven que murió al caer de bus

en la Clínica Marly de Bogotá por un trauma craneoencefálico tras caer de un bus el sábado 6 de abril, vehículo que, al parecer, fue escenario de batalla entre hinchas de Millonarios y Santa Fe, según contó el conductor.

La señora Coba dice que las autoridades le ha dado varias versiones de los hechos, pero en la que más creen es que su hija fue empujada por aficionados de Millonarios que la confundieron con un hincha santafereño, mientras se transportaba en un bus que tomó cerca a su trabajo, ubicado en la calle 72 con carrera 10.

“La policía no me ha dicho nada, no colabora con este caso. Ella iba con una chaqueta negra, ella no tiene nada que ver con ese enfrentamiento. A ella ni siquiera le gustaba el fútbol”, aseguró la madre de Diana.

Diana Quintero Cobo era considerada por su familia como una mujer brillante, "echada para adelante" y berraca. "En primaria y bachillerato siempre estuvo becada. Durante su carrera de derecho en la Universidad Católica fue de los mejores promedios. Siempre quiso salir adelante y el próximo lunes se iba a graduar en una especialización en derecho ambiental de la Universidad Externado", le contó a este diario su madre Flora Coba. Los planes de construir una familia con su novio estaban próximos a cumplirse: ya estaba comprometida con Herrera, a quien conoció en su trabajo en Cajanal. La familia Quintero Coba clama para que las autoridades no dejen su muerte en la impunidad y por el contrario se den a la labor de investigar a fondo lo sucedido. ( Lea aquí más sobre esta noticia ).