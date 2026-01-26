La última jornada de la Champions definirá clasificados, cruces y eliminados

Publicidad
Este miércoles, 26 de enero, la Uefa Champions League llegará a su octava y última jornada en la fase de liga. Esta etapa tiene la particularidad de que 18 partidos se jugarán de manera simultánea en nueve estadios distintos. Este cierre, que empezará a las 3:00 de la tarde, hora colombiana, y a las 9:00 de la noche en el horario europeo, definirá clasificados, cruces y eliminados de la competencia.
Al final, cuando la tabla de clasificación sea definitiva, los primeros ocho equipos clasificarán directamente a los octavos de final. Para los equipos que se ubiquen entre el noveno lugar y el puesto 24, la dinámica será distinta, ya que clasificarán y se enfrentarán en los playoffs. Ahora bien, los equipos que queden por debajo del puesto 24 en la tabla serán eliminados de la competencia.
Por ahora, los únicos confirmados en octavos de final son el Arsenal y el Bayern Múnich del volante colombiano Luis Díaz. Paralelamente, los confirmados para disputar directamente los octavos de final en la fase de playoffs eliminatorios son los siguientes equipos: el Atalanta de Bérgamo, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City, el Newcastle y el Inter. Asimismo, con esta certeza también están el Paris Saint-Germain (PSG), el Real Madrid, el Sporting de Lisboa y el también inglés Tottenham.
Y con la imposibilidad de remontar, los eliminados son el Eintracht Frankfurt, el Kairat Almaty, el Slavia de Praga y el Villarreal.
Entre las actuaciones que se espera sean destacadas están las del Paris Saint-Germain, que recibirá al Newcastle en el Parc des Princes; el Atlético de Madrid, que se enfrentará al Sporting de Lisboa de Luis Suárez; y el duelo del Barcelona contra el FC Copenhague. Con este resultado se sabrá si el Barcelona clasifica directamente a los octavos o se inscribe en los playoffs.