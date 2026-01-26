La última jornada de la Champions definirá clasificados, cruces y eliminados

Este miércoles, 26 de enero, la Uefa Champions League llegará a su octava y última jornada en la fase de liga. Esta etapa tiene la particularidad de que 18 partidos se jugarán de manera simultánea en nueve estadios distintos. Este cierre, que empezará a las 3:00 de la tarde, hora colombiana, y a las 9:00 de la noche en el horario europeo, definirá clasificados, cruces y eliminados de la competencia.

Al final, cuando la tabla de clasificación sea definitiva, los primeros ocho equipos clasificarán directamente a los octavos de final. Para los equipos que se ubiquen entre el noveno lugar y el puesto 24, la dinámica será distinta, ya que clasificarán y se enfrentarán en los playoffs. Ahora bien, los equipos que queden por debajo del puesto 24 en la tabla serán eliminados de la competencia.

Clasificados a octavos

Por ahora, los únicos confirmados en octavos de final son el Arsenal y el Bayern Múnich del volante colombiano Luis Díaz. Paralelamente, los confirmados para disputar directamente los octavos de final en la fase de playoffs eliminatorios son los siguientes equipos: el Atalanta de Bérgamo, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City, el Newcastle y el Inter. Asimismo, con esta certeza también están el Paris Saint-Germain (PSG), el Real Madrid, el Sporting de Lisboa y el también inglés Tottenham.

Y con la imposibilidad de remontar, los eliminados son el Eintracht Frankfurt, el Kairat Almaty, el Slavia de Praga y el Villarreal.



Entre las actuaciones que se espera sean destacadas están las del Paris Saint-Germain, que recibirá al Newcastle en el Parc des Princes; el Atlético de Madrid, que se enfrentará al Sporting de Lisboa de Luis Suárez; y el duelo del Barcelona contra el FC Copenhague. Con este resultado se sabrá si el Barcelona clasifica directamente a los octavos o se inscribe en los playoffs.