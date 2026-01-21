Bayern se une al Arsenal para octavos: culminó la séptima fecha de la Champions League

Oficialmente este miércoles, 21 de enero, culminó la séptima y penúltima jornada de la UEFA Champions League con resultados llamativos y un nuevo clasificado a octavos de final.

El Bayern Múnich de Luis Díaz ganó con dos goles del inglés Harry Kane al Union Saint-Gilloise de Bélgica y clasificó a los octavos de final de esta competencia de clubes de élite de Europa.

El Qarabag de Azerbaiyán le ganó al Frankfurt de Alemania 3 por 2, con sabor colombiano, ya que Camilo Durán anotó en los minutos 4 y 80, lo que le valió el premio a mejor jugador del partido.

Entre otros partidos, el Liverpool recibió al Olympique de Marseille y lo goleó 3 por 0. El Newcastle también se impuso con diferencia de tres tantos al PSV de Países Bajos. El Barcelona jugó en Praga y le ganó 4-2 al equipo local.



Barcelona Foto: AFP

Por otro lado, dos tantos le permitieron a la Juventus ganarle al Benfica, equipo que no anotó ningún gol. En los últimos partidos, el Chelsea le ganó al Pafos de Chipre y el Atalanta perdió contra el Athletic de Madrid 3 por 2.

La próxima jornada de la UEFA Champions League será el miércoles 28 de enero, con la particularidad de que los 18 partidos se jugarán en simultáneo, a las 3:00 de la tarde, hora colombiana. Los ocho equipos que, temporalmente, están entrando directamente a los octavos de final son, en orden descendente: Arsenal de Inglaterra, Bayern Múnich de Alemania, Real Madrid de España, Liverpool de Inglaterra, Tottenham de Londres, Paris Saint-Germain de París, Newcastle y Chelsea, estos dos últimos de Inglaterra.

