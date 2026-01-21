En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Bayern se une al Arsenal para octavos: culminó la séptima fecha de la Champions League

Bayern se une al Arsenal para octavos: culminó la séptima fecha de la Champions League

Luego de disputarse la penúltima jornada de la fase regular de la Liga de Campeones, se van conociendo los equipos que están más cerca de la clasificación y los que se quedan sin opciones de avanzar.

