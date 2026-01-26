En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Barrera humana frustró captura de alias ‘Patepalo’ en zona rural de Vista Hermosa, Meta

Barrera humana frustró captura de alias ‘Patepalo’ en zona rural de Vista Hermosa, Meta

Comunidades, presionadas por una estructura armada ilegal, bloquearon el avance de la fuerza pública y permitieron la huida de un cabecilla señalado de homicidios, extorsión y reclutamiento forzado.

Barrera humana frustró captura de alias ‘Patepalo’ en zona rural de Vista Hermosa, Meta
Barrera humana frustró captura de alias ‘Patepalo’ en zona rural de Vista Hermosa, Meta
Foto: captura de video
Por: Felipe García
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad