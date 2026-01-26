En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “No hubo civiles afectados”, dice alcalde de Vistahermosa tras combates entre Ejército y disidencias

“No hubo civiles afectados”, dice alcalde de Vistahermosa tras combates entre Ejército y disidencias

Juan Andrés Gómez, mandatario local, confirmó que los enfrentamientos entre disidentes de las FARC y el Ejército no dejaron víctimas civiles en la zona rural de la vereda Laurel, Meta.

Publicidad

Publicidad

Publicidad