“No hubo civiles afectados”, dice alcalde de Vistahermosa tras combates entre Ejército y disidencias

Una nueva jornada de combates entre el Ejército Nacional y disidentes de las FARC, pertenecientes al grupo de alias Calarcá, estremeció el pasado fin de semana al municipio de Vistahermosa, en el departamento del Meta. En medio de la tensión y los reportes iniciales de crisis humanitaria, el alcalde Juan Andrés Gómez aseguró que no se registraron víctimas ni desaparecidos civiles, pese a la cercanía de los enfrentamientos con zonas pobladas.

“Gracias a Dios no tuvimos ningún civil muerto, no hubo ningún desaparecido. Se tenía información al respecto, pero las personas fueron encontradas. El balance ha sido positivo porque los campesinos se encuentran bien”, afirmó Gómez en diálogo con Mañanas Blu.



Combates en la vereda Laurel

Según el mandatario, los enfrentamientos se registraron en la vereda Laurel, una zona rural ubicada a tres horas del casco urbano de Vistahermosa. Allí se produjeron choques entre las tropas del Ejército y las disidencias del frente de Calarcá, dejando como resultado dos muertos pertenecientes a ese grupo armado.

Los fallecidos, según se nos informó, eran miembros de las disidencias de las FARC. Afortunadamente no hay víctimas civiles precisó el alcalde.

Durante varias horas de la noche del viernes, habitantes de la vereda grabaron y difundieron videos que mostraban la intensidad de los combates y el temor generalizado entre la población. Gómez explicó que “las balas pasaban por los techos de las viviendas”, lo que llevó a muchos campesinos a resguardarse mientras se escuchaban helicópteros y detonaciones.



“El enfrentamiento duró un par de horas en la noche. Las personas estaban muy asustadas, llamaban preocupadas por los ruidos y los sobrevuelos. Pero, como reitero, no hubo civiles afectados”, insistió el mandatario local.

Investigación y presencia militar en la zona

El alcalde Gómez señaló que al día siguiente de los combates, el Ejército permanecía en la zona a la espera de una orden de allanamiento para ingresar a una finca donde, según versiones, podría encontrarse un cabecilla de las disidencias. Sin embargo, la operación no se concretó.

“La Fiscalía no dio la orden de manera oportuna, por lo que el Ejército tuvo que retirarse del lugar”, explicó. Añadió que campesinos de la zona se acercaron con preocupación al sitio, lo que aumentó la tensión entre la comunidad y las fuerzas militares.

Gómez aclaró que, tras los hechos, el orden público fue restablecido y que no se registró confinamiento de la población rural. “Dimos un consejo de seguridad con presencia del coronel encargado de la misión y se confirmó que no hubo heridos ni civiles afectados”, aseguró.



Reaparición de las disidencias de Calarcá

El alcalde reconoció que la presencia de las disidencias en el sur del municipio no es nueva. Vistahermosa, antigua zona de distensión durante las negociaciones de paz del gobierno Pastrana con las FARC, ha sido históricamente escenario del conflicto armado.

“En estos momentos, en el casco urbano no tenemos presencia de grupos armados, pero en la zona sur —que comunica con La Macarena— siempre ha habido presencia de disidencias”, explicó.

El mandatario aprovechó la entrevista para hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional con el fin de fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el territorio. “Necesitamos que el Estado mire hacia Vistahermosa. Aquí en el casco urbano contamos con apenas 15 policías y en la zona rural el número de tropas es muy reducido. Nos toca con lo poquito que tenemos hacer presencia y proteger a la comunidad”, dijo Gómez.



Temor y resiliencia entre los campesinos

Aunque la calma ha retornado momentáneamente a la vereda Laurel, el miedo persiste entre los habitantes rurales, quienes viven con la incertidumbre de nuevos enfrentamientos. El alcalde reconoció el sentimiento de zozobra, pero destacó la valentía de la población campesina que, a pesar de las amenazas históricas del conflicto, permanece en su territorio.

