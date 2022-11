A. Garzón pide a fiscal citar a Ramiro Bejarano por magnicidio de Álvaro Gómez

El ex vicepresidente Angelino Garzón solicitó al fiscal general Néstor Humberto Martínez citar a declarar al abogado y columnista Ramiro Bejarano, en medio de las pesquisas por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, exdirigente conservador asesinado el 2 de noviembre de 1995.



Para Garzón, el testimonio de Bejarano es clave teniendo en cuenta que para la época de los hechos se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y "tenía bajo su responsabilidad la custodia y protección de dirigentes políticos que podían ser objeto de atentados contra su integridad".



"Lo concreto y lo Real es que lo asesinaron en la capital de Colombia sin que hasta el momento ninguna persona en particular, ni el Estado ni el estado en su conjunto, hayan sido condenados por dicho crimen contra el jefe indiscutible de la oposición política colombiana en ese momento", señala el documento.



Así mismo, el ex vicepresidente solicita al ente acusador que considere la posibilidad de reabrir la investigación por el asesinato de Alberto José Soto Guzmán, quien fue vinculado a actividades de narcotráfico y cuyo crimen sucedió, según relata Garzón, para la misma época del de Álvaro Gómez.



"Al respecto, es necesario que se conozca públicamente qué investigación inició el DAS. Con mayor razón, cuando la persona asesinada era primo hermano del doctor Bejarano, director del DAS en ese momento. Igualmente, sobre cuáles fueron las razones para que dicho crimen quedara en total impunidad", indica Garzón.



Finalmente y no menos grave, el exgobernador del Valle señala que Bejarano tiene el deber de colaborar con la justicia entregando en detalle la información que conozca sobre la presunta relación ilegal que habría entre Simón Trinidad, dirigente de las Farc, con el empresario caleño conocido como don Alfredo Carvajal.



Garzón afirma que el columnista ha advertido sobre la relación de Trinidad con empresarios del departamento del Valle, quienes habían solicitado que ese grupo armado, hoy en proceso de entrega de armas, secuestrara políticos.