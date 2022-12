A Juan Manuel Santos no le funcionó el Justo, Moderno y Seguro, ¿por qué?

direccionar la estrategia de comunicaciones del Gobierno.

La conclusión fue que el Justo, Moderno y Seguro no funcionó y habría que repensar una nueva dirección estratégica para comunicar los logros del Gobierno.

¿Problema de comunicaciones o de gestión?

“Hay una estrategia de comunicaciones que está fallando. El Gobierno envía distintos mensajes que no calan, como la reacción después de los paros. No parece haber una estrategia concentrada, justo moderno y seguro no le pega a los intereses de la opinión”, comentó Sandra Borda.

“Los resultados positivos se han logrado pero la gente no los percibe. La pregunta es por qué si hay resultados positivos hay descontento, el problema es un rompimiento con el presidente o porque el Gobierno no ha podido decir qué va a pasar con la paz”, Héctor Riveros.