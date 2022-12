A la cárcel alcalde de Girardot, investigado por corrupción

El juzgado 3 Penal Municipal con función de garantías, profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario en contra del alcalde de Girardot, (Cundinamarca) Cesar Fabián Villalba Acevedo.



La Fiscalía reveló al juez en unas 15 interceptaciones telefónicas que el actual secretario de Salud de Cundinamarca y exalcalde del mismo municipio, Diego Yohann y Escobar Guinea con el mandatario local de Girardot, Villalba Acevedo, estarían inmersos en hechos de corrupción con la entrega de recursos públicos a los electores que votaron en las elecciones de octubre de 2015.



El fiscal manifestó que estarían implicados en un fraude por más de $1.400.000.000 (mil cuatrocientos millones de pesos) para favorecer la candidatura del actual mandatario local.



“Yo no estoy diciendo que no se puedan ganar algo, me tienen disgustado, parece que no fuera de confianza para ellos” decía una de las grabaciones según la cual, el fiscal justificó como la manera de negociar la entrega de unos bonos dirigidos a los adultos mayores de esta población.



De acuerdo con el investigador, en las llamadas telefónicas legalmente obtenidas se pueden inferir las diferencias personales que los involucrados tenían frene a la entrega de comisiones y anticipos.



“No se molesta porque le pidan dinero sino que le pidan muchas anticipos y que Diego le diga cómo manejar la gaceta y otros programas. Además disminuyeron las conversaciones en alguna época ye incluso manifestaban que ya no podían hablar por celular tranquilamente ni por chat porque ya estaban enterados que eran vigilados telefónicamente por las autoridades” agregó el fiscal en la audiencia.



Así mismo, en otra de las llamadas telefónicas captada el 21 de junio pasado, se infiere en un lenguaje cifrado la entrega de dinero y se habla de 50 o más almas cada una por un valor de un millón de pesos cada una.



De otro lado sostuvo que se han amenazado a un grupo amplio de testigos que aportan sus versiones a la Fiscalía e incluso uno de ellos fue golpeado físicamente y ha pedido protección al ente acusador.



“Son delitos pluri-ofensivos y supra individuales que afectan la administración pública en Girardot con actividades ilegales provenientes de los bonos para los adultos mayores y otros como los arreglos de parqueaderos o la adjudicación de la pavimentación de las vías de manera irregular” agregó el Fiscal 30 de esa unidad investigativa.



El delegado del ente acusador además expuso elementos materiales de prueba obtenidos con fundamento en los allanamientos e inspecciones hechas a la administración municipal, en búsqueda de documentos y testimonios que corroboran la teoría del caso.