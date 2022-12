A la fecha hay 620 casos de quemados por pólvora en el país; 279 son niños: INS

En diálogo con Mañanas BLU, Marta Lucia Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, entregó un balance sobre la cifra de quemados por pólvora en el país a raíz de las celebraciones de fin de año.



“A hoy, 2 de enero de 2017, tenemos un total de 620 casos que si lo comparamos con los 872 del 2015 se puede ver una reducción significativa”, señaló.



Ospina manifestó que si bien la cifra de quemados se redujo, la idea y lo que espera el INS es que no existan cifras de quemados por pólvora.



Cabe señalar que dentro de los 620 casos registrados, al menos 279 corresponden a menores de edad, según lo reveló la funcionaria.



Agregó que es muy prematuro felicitar a la ciudadanía por la reducción en casos de quemados porque hasta el mes de marzo se entregan las cifras reales de las celebraciones navideñas.



“Las cifras no son alentadoras porque queremos que no existan casos, esperamos que la cifra se mantenga quieta y no aumente con las celebraciones del puente de Reyes”, puntualizó.