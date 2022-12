A los golpes se fueron ciclistas y comerciantes por nueva Cicloruta

La pelea entre comerciantes y ciclistas, que quedó grabada en video, se registró en la carrera 21 con calle 20 en el barrio San Francisco en Bucaramanga, cuando ciclistas que apoyan la construcción de la cicloruta llegaron para hacer una velatón.

En el video se ve cuando una de las comerciantes, quien sale de una vivienda bastante ofuscada, con un palo retira las velas que los ciclistas habían puesto en la vía por donde pasará el corredor para las bicicletas.

“Aquí no vengan, quiten eso, me afecta mi negocio, mi local”, dice la comerciante alterada.

La actitud de la mujer genera también reacción de los ciclistas que empiezan a discutir.

“Estamos haciendo una protesta legal, en qué le afecta, en qué le afecta, su local está cerrado aquí no le afecta en nada”, dice uno de los ciclistas que participaba en la velatón.

La discusión termina con manoteos, golpes e insultos entre ciclistas y comerciantes.

En diálogo con BLU Radio, Karen Julieth Marín, la comerciante involucrada en la pelea explicó que su actitud se debió a que los ciclistas llegaron de forma ofensiva y desafiante.

“Ellos llegaron aquí con un megáfono a hacer bulla a decirnos que nos compraban nuestros locales por $10.000 y pues eso fue ofensivo y fue lo que nos alteró. Una de las mujeres me pone un celular en la cara y yo por eso manoteo y luego su novio me golpea, ahí todos los vecinos salieron en defensa”, manifestó.

Otros comerciantes en la zona se quejaron porque dicen que la Alcaldía de Bucaramanga no hizo socialización del proyecto.

“Nosotros no nos oponemos al proyecto, lo que pasa es que no hubo socialización, además debería construirse por vías no comerciales y donde no nos afecte porque todo el trayecto es solamente por donde hay locales”, indicó Alba Consuelo Lizarazo, comerciante de San Francisco.

La construcción de la cicloruta, que pasará por varios sectores de Bucaramanga, ha sido motivo de enfrentamientos entre comerciantes y ciclistas en las últimas semanas.

