“A mí no me deben invitar a la senda de la paz”: Duque responde carta de Obispos

El presidente Iván Duque respondió a la carta enviada por los obispos del Chocó, en la que instaban al Gobierno a buscar un camino de diálogo con el ELN y las Autodefensas Gaitanistas.

"Como presidente de la República, lo que no voy a hacer, es aceptar que la violencia se convierta en un mecanismo de presión a la sociedad colombiana porque estaría legitimando la violencia como un mecanismo de presión", indicó.

Duque ratificó que durante su periodo, si el ELN no libera a todos los secuestrados y no cesa las hostilidades, no habrá diálogo de paz.

“A mí me parece que la carta que recibí, con el buen propósito de retomar la senda de la paz, no es una labor a la que me tengan que invitar porque este Gobierno tiene claro una política de paz con legalidad”, afirmó.

Pedimos que haya una respuesta de tipo social: obispos piden al presidente Duque que retome diálogos con el ELN y preste atención a denuncias de posible relación de la fuerza pública con grupos armados https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/Mk96F24F7F — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 12, 2020

