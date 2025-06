A Petro le llueven criticas: con #UnTintoEn, médicos rechazan sus declaraciones

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha estado en el ojo del huracán recientemente debido a sus declaraciones en contra de los médicos de Colombia, por lo que algunas entidades del sector salud han salido a rechazar las palabras del primer mandatario.

El pasado 21 de junio en Medellín, Petro fue tajante al hablar sobre la educación médica en el país, afirmando que:

“Por eso las regiones de Colombia no tienen buena salud, los barrios populares de Colombia no tienen buena salud, porque salen es profesionales con dinero y no quieren salir del Poblado, ni quieren salir del parque de la 93”, palabras que desataron polémica en el sector médico.

Médicos arremetieron contra Petro

Ante esto, algunos médicos salieron a rechazar las palabras del presidente Petro, pues han considerado que la afirmación no solamente es injusta, sino también ignorante, al dejar de lado la realidad del ejercicio médico en el país.

De esa manera, Karen Cortés, médica general, aseguró en su cuenta de X que los médicos realmente hacen su trabajo por vocación, más allá del dinero.

Hacemos el año rural en municipios olvidados, atendemos en veredas, corregimientos, hospitales públicos, sin recursos, con esfuerzo y entrega. Atendemos a personas de todos los estratos, desde los más privilegiados hasta quienes no tienen ni con qué pagar un bus. Lo hacemos por vocación, por humanidad, y porque creemos en una Colombia mejor Comentó.

¡indignante que el presidente Gustavo Petro arremeta contra los médicos insinuando que solo trabajamos en lugares como el Parque de la 93 o El Poblado!🇨🇴



Esa afirmación no solo es injusta, es profundamente ignorante de la realidad del ejercicio médico en Colombia.

Los médicos sí… pic.twitter.com/Z8aJfeBPe1 — Karen Cortés 🇨🇴 (@karencortesmd) June 23, 2025

#UnTintoEn: la tendencia por declaraciones de Petro

Ante estas declaraciones, las palabras de Gustavo Petro despertaron la molestia de los médicos, quienes, con la tendencia #UnTintoEn, aprovecharon para expresar su inconformidad y rechazar lo que consideran una denigración de su labor.

Usuarios en redes sociales manifestaron su indignación al señalar que resulta ofensivo estudiar tantos años para que el presidente afirme que los médicos “solo se la pasan tomando tinto en la 93”.

Sin embargo, así como hubo críticas, también aparecieron voces de apoyo al presidente. Algunos usuarios señalaron que quienes más se molestaron con las declaraciones son justamente aquellos que no estarían dispuestos a ir a zonas de difícil acceso a prestar sus servicios.

Me da risa que los que más se sienten aludidos sí son del estereotipo “tomando tinto en la 93”; suelen ser los que son incapaces de ir a una zona de difícil acceso a hacer medicina con las uñas… es que muchos de esos ni saben que es un rural 🙊 — Out Of Context Ophthalmologist. (@parsplicata) June 25, 2025

Médicos de Colombia rechazaron la postura del presidente

Adicionalmente, la postura más crítica fue la emitida por la Sociedad Colombiana de Urología, que por medio de un comunicado el 24 de junio de 2025, rechazó con vehemencia las palabras del mandatario.

Según el documento, cerca de mil urólogos en el país —quienes representan generaciones de profesionales— han señalado que su trabajo ha estado marcado por la ética de servicio y sacrificios.

“No es el privilegio económico lo que ha definido sus trayectorias, sino el mérito, la vocación y la resiliencia ante un sistema que exige más de lo que muchas veces ofrece”, se puede leer en el comunicado.

Comunicación de la Sociedad Colombiana de Urología pic.twitter.com/wuN6XFUHEx — MEDICOS DE COLOMBIA (@PROMEDICOS) June 24, 2025

Por su parte, la SCU arremetió contra el presidente al indicar que esas palabras no solo nacen de una generalización o estereotipos simplistas, sino que también desinforman y desvalorizan el arduo trabajo de la medicina en Colombia.

“La educación médica en Colombia ha sido históricamente el resultado de un esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado, sin distinciones ideológicas ni exclusiones, y con el único propósito de formar profesionales al servicio del país”, agregó el comunicado.

SCU propone debate sobre la salud en Colombia

“Desde la SCU no buscamos entrar en confrontaciones. Sí pedimos con claridad que el debate sobre la educación médica y la reforma a la salud se dé con seriedad, con datos verificables, y con participación activa de los gremios científicos”, señala el comunicado, y reafirma que el avance del país no se logra desacreditando a quienes sostienen el sistema, sino trabajando en conjunto.

Pero mientras se da ese debate, las críticas hacia las afirmaciones de Gustavo Petro contra un sistema tan necesario, como lo es el de la salud, han generado molestias en gran parte de la ciudadanía.