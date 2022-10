A quienes aspiramos dirigir la Nación nos importa juicio histórico: ‘Catatumbo’

Al ser preguntado sobre si es adecuado un juicio histórico sobre los hechos de los últimos 50 años, Catatumbo respondió:



“No, pero el debate político sí tenemos que llevarlo hasta allá. Al pueblo no le importan esos temas, pero nosotros, los que aspiramos a dirigir la Nación, sí debemos hablar de eso. Hay una historia de Colombia que yo conozco y a mí sí se gustaría hablar con dirigentes de partidos tradicionales, y hasta con el expresidente Álvaro Uribe, para que cuenten la suya. Acá se mataron entre conservadores y liberales y son igualmente responsables, no pueden engañar a la gente. Por eso insistimos en una comisión histórica que explique por qué llevamos toda esta historia de guerra”.



El cabecilla aseguró que Colombia está ligada al paramilitarismo desde sus orígenes e incluso hoy en día está vivo, “esa es la principal amenaza para la paz y la democracia, no solo las Bacrim lo son”, sin embargo reconoció que el paramilitarismo surgió como una “respuesta a la ineficacia del Estado para defender a los ciudadanos de la guerrilla”.



Agregó que la desmovilización de los paramilitares fue “una trampa” por lo que pidió que el Gobierno tome medidas creíbles que manden una señal, “que apunten hacia el combate frontal. El problema no es Otoniel, tampoco lo eran Pijarbey o Megateo; el problema es que este es un fenómeno político que no se acabó con el escándalo de la parapolítica y está vivito y coleando”.



Dijo que dentro de las medidas que debe tomar el Gobierno está “depurar las fuerzas militares porque es un problema que el Estado debe afrontar, se debe definir para qué se quieren”.



Al hablar del expresidente Álvaro Uribe, ‘Catatumbo’ aseveró que le “gustaría” hablar con él sobre la historia de la violencia en Colombia, además, negó tajantemente que las Farc hayan asesinado al padre del exmandatario, “es falso, nosotros no teníamos guerrilla por allá”.



“La hermana de Uribe contó que él llegó en un helicóptero, se escondió y empezó a dar bala. Si vamos a secuestrar a un tipo que llegó en un helicóptero, no le mandamos dos guerrilleros, ni bobos que fuéramos. El papá de Uribe no fue asesinado por las Farc, allá no teníamos unidades. ¿Dónde hay un juez o una investigación seria que diga que fuimos nosotros?”, dijo el cabecilla guerrillero.