A sanción presidencial ley que elimina cobro por reconexión de servicios públicos

Este proyecto de ley del senador liberal, Lidio García Turbay, recibió respaldo de gran mayoría en el Congreso de la República. En octubre del año pasado ya había sido aprobado por la Comisión Sexta del Senado con 10 votos afirmativos.





Este proyecto modifica la ley 142 de servicios públicos en su artículo 96 y 142 y elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos, que de acuerdo con el representante conservador Jaime Felipe Lozada, busca aliviar la carga que tienen las familias de menores estratos en el momento en el que pagan para poder seguir disfrutando de cualquier servicio público.





Solo falta la firma sancionatoria del presidente Juan Manuel Santos para que este proyecto entre en vigencia.





Escuche en este audio más información sobre:



-El gobierno insistió hoy en que el ELN tiene el compromiso de dejar en libertad a varios secuestrados que están en su poder, entre ellos el ex representante Odín Sánchez Montes de Oca, antes de que comiencen los diálogos formales el próximo 27 de octubre.



-The New York Times publicó una serie de columnas a favor y en contra del premio Nobel de paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos.



-Fue aprobado por parte de la Unidad para la atención de Víctimas y la Administración Municipal de Betulia, Antioquia, el retorno a sus tierras de 12 mil desplazados por el conflicto armado.



-El Gaula de la Policía conformó un equipo especial de búsqueda para dar con el paradero de un operario que desapareció hace 6 días en la vía entre San José del Guaviare y Mapiripán, en el Meta.



-Mientras tanto, en el Huila, las autoridades ofrecen 5 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con el paradero de una niña de 5 años que desapareció en zona rural del municipio de Algeciras.



-Las altas cortes tomarán ahora la iniciativa de impulsar una reforma a la justicia estructural, con el fin de mejorar su funcionamiento.



-Las autoridades están tras la pista del sicario que asesinó a un hombre en el barrio Siloé de Cali, y dejó heridas a sus tres acompañantes.



-Apareció el cuerpo de un hombre en un costal en el centro de Cali.



-En lo que va corrido del año en Bogotá se han adelantado más de 150 operativos para recuperar el espacio público. Se calcula que se ha recuperado el espacio equivalente al tamaño de 23 plazas de Bolívar.



-Continúa el rescate de un oso perezoso que lleva tres días colgado en un cable de alta tensión en el municipio de Lebrija, Santander.



-En Venezuela, el chavismo estaría manejando 4 nombres de posibles sucesores de Nicolás Maduro, dando por hecho que perderían el revocatorio luego del 10 de enero del 2017.



-El presidente francés, François Hollande, insistió hoy en la necesidad de reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que cesen los bombardeos en Siria que hoy está inmersa en una nueva crisis humanitaria.



-La policía española detuvo a dos importantes miembros del Estado Islámico en España vinculados con su aparato de propaganda y captación.



-La tormenta tropical Nicole se aproxima a las islas Bermudas con vientos de 95 kilómetros por hora y "se espera que se convierta de nuevo en huracán esta noche informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

