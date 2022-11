A un mes de la avalancha en Mocoa, hay 329 fallecidos y 70 desaparecidos

Según el reporte, confirmado por Medicina Legal, son 329 las personas fallecidas y 70 las que permanecen desaparecidas.



"Se ha avanzado fuertemente en la asistencia humanitaria, tenemos un solo albergue. De 4226 personas que tuvimos en 8 albergues hoy tenemos 384 personas en el albergue El Pepino", dijo el director del organismo, Carlos Iván Márquez.



Y el presidente Juan Manuel Santos volvió al municipio donde firmó los convenios para la construcción de las primeras 300 viviendas y del sistema de acueducto.



"Ya tenemos el lugar donde se van a construir, un lugar seguro, donde no estén expuestos a los riesgos que tanta gente se ha expuesto por construir donde no deberían haber construido", explicó el mandatario.



Frente al sistema de acueducto explicó que el propósito es que en un mes haya un suministro del 100% de agua.



"Le vamos a dar más o menos una cobertura del 70% de agua potable a los mocoanos en forma ininterrumpida: 12 horas sí y 12 horas no", dijo Santos.



El jefe de Estado anunció que la Contraloría General de la República hará veeduría a los recursos donados por los colombianos y la comunidad internacional.



"Hasta el último peso se va a gastar de forma debida, aquí no vamos a permitir que nadie le meta la mano a los proyectos", advirtió.



El Gobierno entregó el parque "Los Mocoanitos" para que los niños tengan un espacio de recreación.