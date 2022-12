Abecé de la resolución para reglamentar la eutanasia en Colombia

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explicó en Mañanas BLU en qué consiste la resolución que regula la eutanasia en Colombia, a la que el Gobierno llama “muerte digna”.



"Hay una persona que expresa una voluntad de someterse al procedimiento de muerte digna. El médico tratante le tiene que presentar a la persona todas las opciones y alternativas terapéuticas, la persona tiene que reiterar su voluntad", dijo.



Además, reveló que una vez reiterada la voluntad de la persona, el médico tratante determina las condiciones objetivas, es decir, que el paciente reúna los requisitos necesarios para que se le aplique “la muerte digna”, tales como sufrir de una enfermedad terminal.



"Una vez establecidas las condiciones objetivas, el médico tratante le entrega este informe a un comité que debe existir en la IPS u hospital. Ese comité debe estar conformado por un médico especialista, un psiquiatra o psicólogo clínico y un abogado", manifestó.



Indicó Gaviria que ese comité tiene un plazo de 10 días para estudiarlo, al cabo del cual vuelve a preguntarle al paciente si continúa con la voluntad de aplicarse la eutanasia.



"Ese comité es el que toma la decisión de una muerte digna y en un plazo de 15 días o en un plazo establecido por el paciente de acuerdo con un protocolo establecido por la declaración", aclaró.



Otro de los puntos que explicó el ministro fue que el procedimiento es totalmente gratuito, que no existe la objeción de conciencia institucional, más sí particular, lo que significa que el centro asistencial debe buscar otro médico que aplique la eutanasia en el caso de que uno de su funcionario no quiera hacerlo.



El ministro dejó claro que en caso de que la persona no sea consciente, no puede aplicarse la eutanasia y el médico que lo haga incurriría en homicidio.



Además, dijo que la muerte será a través de una dosis específica de medicamento.



Finalmente, dijo que se llama “muerte digna” porque solo se está aplicando a personas con enfermedades terminales y no a personas que, por ejemplo, sufran de enfermedades degenerativas.