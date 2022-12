Aborto ilegal, una práctica que destroza vidas

Cuando una mujer decide abortar, pero no está entre las tres causales permitidas por la ley, algunas acuden a interrumpir el embarazo ilegalmente, práctica que incluso puede llevar a la muerte a las personas.

Entre $130.000 pesos y $150.000 pesos se puede conseguir una interrupción del embarazo

, sin embargo, cuando no se cuenta con este dinero, se opta por dos técnicas aún más peligrosas: el consumo de pastillas o de hierbas.

Las pastillas ocasionan grandes hemorragias y dolores pélvicos, parecidos a las contracciones, el riesgo con estos medicamentos es que pueden estar alterados u ocasionar que la mujer se desangre durante el consumo de estas. Su venta está regulada y aunque es difícil encontrar en Bogotá, personas inescrupulosas las venden en las calles de Bogotá.

La segunda opción, son los remedios naturales o hierbas medicinales como la ruda, el perejil o el enebro, sin embargo, el riesgo se repite, ya que las hemorragias causadas por estas plantas al rechazar el feto pueden ocasionar que la madre se desangre, malformaciones en el bebé o alteraciones graves del estado de salud.

Frente a esta situación la doctora María Vivas, directora adjunta de la fundación Oriéntame, explicó que todos estos métodos son altamente riesgosos para las mujeres, sin importar si son pastillas o hierbas.

"No hay necesidad de recurrir a estas prácticas que no sólo causan problemas de salud, si no que también ocasionan riesgos emocionales, legales y que la dignidad de las personas resulte afectada", señaló.

Concluyó Vivas que todas las mujeres tienen el derecho de solicitar apoyo ante un embarazo no deseado, siendo recomendable evitar que la situación se salga de control.