¿Abuso de autoridad por el Nuevo Código de Policía?

Comerciantes denunciaron que el Nuevo Código de Policía tiene falencias que están afectando a la agremiación, por falta de claridad en normativas que han ocasionado el cierre injustificado de establecimientos.



Por ello, el representante a la Cámara Edward Rodríguez está promoviendo la modificación del actual Código de Policía en el Congreso de la República.

Le puede interesar Código de Policía cumple dos años, ¿sirvió o no?



Esto se debe a que, en algunas regiones, como en la Costa Atlántica, identificaron que algunos policías estaban cometiendo abusos en establecimientos comerciales.



“Luego de un trabajo con tenderos de diferentes regiones encontramos que en el Código de Policía hay artículos que podrían vulnerar algunos derechos fundamentales”, aseguró el representante Edward Rodríguez.



Sin embargo, el senador Germán Barón, quien está en contra de la modificación, aclaró que la primera premisa en la que se basa el código es la existencia del comercio y debe ser protegido por ley.



“No tiene problema ningún comerciante, si cumple con las condiciones que establece la ley”, dijo el senador.



Asimismo, manifestó que el código establece el sentido que se le debe dar al inmueble para determinar cuáles se pueden utilizar como comerciales y cuales no.



Sobre la prohibición para consumir licor en tiendas durante el día, el senador explicó que ese tipo de normas son propuestas por las autoridades gubernamentales y municipales.