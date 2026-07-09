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ACHC plantea capitalización y ajuste operativo tras publicación de estados financieros de Nueva EPS

El director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas aseguró que conocer los estados financieros de la EPS permite avanzar en decisiones para su recuperación.

Nueva EPS
Nueva EPS
Foto: https://saluddecaldas.gov.co/
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 9 de jul, 2026

La publicación de los estados financieros de Nueva EPS abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro de la entidad. Para el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, contar con información financiera clara permite avanzar en las decisiones que requiere la EPS para enfrentar su situación económica y garantizar la prestación de los servicios de salud.

Giraldo señaló que uno de los principales pasos es avanzar en la capitalización de Nueva EPS. Recordó que la actual administración ha manifestado en distintas oportunidades su intención de aportar recursos para fortalecer financieramente la entidad y contribuir a su recuperación.

El directivo también llamó la atención sobre el papel que deben asumir las cajas de compensación, que hacen parte de la propiedad de Nueva EPS. Indicó que es necesario definir cuál será su participación en el proceso de saneamiento financiero, cuánto estarían dispuestas a aportar y cómo contribuirán al equilibrio económico de la EPS.

Otro de los planteamientos de la ACHC es aumentar el giro directo al 90 %, una medida que, según Giraldo, permitiría garantizar el flujo de recursos para la operación corriente de hospitales y clínicas mientras se gestionan nuevas fuentes de financiación y se avanza en el cumplimiento de los acuerdos de pago con los prestadores.

Un llamado a la SuperSalud

Finalmente, el director de la ACHC insistió en que la Superintendencia Nacional de Salud debe evaluar la capacidad real de cada EPS para atender a sus afiliados. A su juicio, es necesario determinar cuántos usuarios puede asumir cada entidad sin afectar la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios, una revisión que consideró de carácter inmediato para contribuir a la estabilidad del sistema de salud.

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