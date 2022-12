ACNUR denuncia "patrón" de asesinatos de líderes indígenas y afrocolombianos

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denunció "un patrón" de asesinatos contra líderes indígenas y afrocolombianos en la región del Pacífico, que sólo en lo que va de año se ha cobrado la vida de 78 activistas.



"Vimos que era un problema recurrente, investigamos y confirmamos que sí, que hay un patrón (de asesinatos)", afirmó el portavoz del ACNUR William Spindler en rueda de prensa.



Spindler explicó que han registrado un "incremento en el número de asesinatos y amenazas a defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios", en los últimos tiempos.



El pasado 17 de octubre, grupos armados sin identificar mataron a José Jair Cortés, líder de la comunidad afrocolombiana de Alto Mira y Frontera en Tumaco, y que estaba bajo protección policial.



Desde ese momento, otros siete líderes han sido asesinados y muchísimos más amenazados, según los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.



En total, en lo que va de año 78 activistas han sido asesinados y se sospecha de otros 13 casos de muertes violentas, dado que muchos familiares no denuncian los crímenes por miedo a represalias.



"Esto es muy alarmante", afirmó Spindler.



Cortés era líder del Consejo Afro-Colombiano de la región del Pacífico, una comunidad que ha sufrido desplazamiento masivo y confinamiento forzado.



"Los que están confinados han sido forzados por grupos armados. No pueden moverse, con lo que no pueden acceder a sus fuentes de ingresos que derivan de la pesca o la agricultura", explicó el portavoz.



Consultado sobre qué grupos están llevando a cabo estos abusos, Spindler dijo que "es muy difícil de saber", dado que en la región operan desde grupos guerrilleros de la izquierda radical no desmovilizados, a paramilitares, pasando por narcotraficantes.



"Y también hay criminales sin ninguna afinidad política operando, es muy difícil determinar quién actúa dónde. En muchos casos la actividad criminal se ha incrementado en el último caso porque el vacío dejado por la desmovilización de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) no ha sido llenado por el Estado".