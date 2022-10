Adebayor “no sabe mucho” de su nuevo club y dice que lo buscará en Google

Adebayor, de 31 años, llega a los 'Eagles', undécimos en la Premier League, sin coste después de haberse desvinculado del Tottenham Hotspur el pasado mes de septiembre (Lea también: Van Gaal, con la obligación de ganar con el United en la Copa de Inglaterra ).

ADEBAYOR IN FOCUS: @E_Adebayor steps in front of the training ground lens. #CPFC Full video https://t.co/TTogt72Aro https://t.co/8Wkqub73fP

El atacante africano tiene experiencia en la liga inglesa, competición en la que defendió los colores del Arsenal y Manchester City, además del Tottenham. También tiene experiencia en la Ligue 1, donde jugó en el Metz y en el AS Mónaco, y en La Liga (Real Madrid) (Lea también: La única razón para irme del Bayern es que quiero ir a Inglaterra: Guardiola ).

Internacional en 63 ocasiones (29 goles) con la selección absoluta de Togo, es el vigésimo quinto máximo goleador en la historia de la Premier League, con 94 tantos.

Adebayor jugó en calidad de cedido en el Real Madrid entre enero y junio de 2011, donde llegó procedente del City. En sus seis meses en el conjunto 'blanco', a las órdenes del portugués José Mourinho, ganó la Copa del Rey.