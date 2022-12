Adelantar supuesto plan pistola rompería cese al fuego de Farc: Ariel Ávila

De acuerdo al analista de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, las Farc hasta el momento sí han cumplido con el cese al fuego unilateral.



Señaló que pese a las declaraciones de los desmovilizados en torno a un "plan pistola" en el departamento del Caquetá no se ha adelantado.



“Nosotros hasta el momento no hemos visto movimiento de tropa ni hemos visto activación del “plan pistola”, no ha habido violaciones al cese unilateral, ha sido una de las regiones donde mejor se ha cumplido. Sin embargo, la guerrilla si ha seguido haciendo actividades, las extorsiones, las llamadas vacunas, siguen habiendo reclutamientos y mucho trabajo político, las Farc reuniendo las comunidades y hablándoles, lo cual no es violatorio del cese”, puntualizó el analista.



Ávila aseguró que si se llega a adelantar el "plan pistola" se rompería el cese al fuego que según él, sería un mal mensaje político para el Gobierno, para la sociedad y para la confianza en la mesa de negociaciones.