Adele interpretará “Skyfall” en la próxima entrega de los Oscar

James Bond, “Skyfall”, en la que será su primera actuación en vivo en más de un año.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que concede cada año estos premios, confirmó hoy la noticia a través de Twitter con un escueto mensaje: "Las Mejores 4 Palabras: Adele Actúa en los #Oscar".

El tema "Skyfall" es este año uno de los candidatos a obtener una estatuilla dorada en la categoría de mejor canción original, un premio al que no opta composición alguna de la saga Bond desde "For Your Eyes Only" en 1981.

"Es un honor ser nominada y será maravillosamente aterrador cantar delante de gente que ha estimulado mi imaginación una y otra vez. Es algo que nunca he experimentado y que quizá solo lo haga una vez", declaró hoy Adele a los medios.

La última ocasión que la artista británica, de 24 años, se subió a un escenario fue durante la entrega de los premios Grammy el pasado 12 de febrero, nueve meses antes de dar a luz a su primer hijo, fruto de su relación con Simon Konecki, del que todavía se desconoce su nombre.

Adele grabó la canción "Skyfall", que ya fue premiada con un Globo de Oro este mes, con el músico Paul Epworth, uno de los productores implicados en su último y exitoso álbum "21". Con Afp.