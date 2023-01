“Es mejor saber dónde están”: fiscal Barbosa, de acuerdo con propuesta de zonas de concentración

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hizo en Mañanas Blu un balance sobre la reunión que tuvo, el lunes, con el presidente Gustavo Petro, en la que se habló, entre otras cosas, de la ley de sometimiento.

En ese sentido, Barbosa manifestó que le advirtió al presidente de la República de los riesgos que conllevan que a la paz total ingresen narcotraficantes, de los que se dice, estarían pagando para ingresar al programa del Gobierno nacional.

Publicidad

“Le planteé esto al presidente de la República: le dije; ‘usted presidente debe tener mucho cuidado porque usted representa otra cosa distinta a lo que ha venido ocurriendo en Colombia. (…) Si esto termina siendo mal manejado, en el marco de que, por ejemplo, narcotraficantes terminen haciendo un negocio con la paz total, sale mal. Le dije: ‘Esto lo único que hace es convenirle a usted porque si no se aclara obviamente puede terminar teniendo una mancha en la paz total”, reveló.

Agregó que esta fue la razón por la que llamó a declarar al hermano del presidente, Juan Fernando Petro, y al comisionado de Paz, Camilo Rueda, para tratar las denuncias que indican que narcos están “haciendo trampas” para ingresar a la paz total.

“Esto le conviene al presidente y le conviene a la paz total”, manifestó.

El fiscal agregó que el presidente en su reunión fue muy receptivo y que se aclararon términos relativos a los procesos de paz y la ley de sometimiento.

Publicidad

“Abordamos lo que yo llamaría ley de sometimiento. Cuando usted tiene un proceso de paz hay justicia transicional, cuando usted tiene sometimiento hay cárcel y justicia retributiva. Usted no puede ponerle ribetes de proceso de paz a una ley de sometimiento”, puntualizó.

Posibilidad de zonas de concentración para grupos armados

Publicidad

Al respecto, el fiscal Barbosa manifestó que, sin querer meterse en la decisión del Gobierno, considera que es mucho más útil concentrar a los grupos armados en territorios específicos que tenerlos como están hoy.

“Me parece que es una mejor idea, que la ausencia de una delimitación territorial. Si a mí me dicen que van a tomar una decisión de concentrarlos sobre unas bases específicamente claras, para mí, como fiscal general, no habría problemas”, explicó.

El fiscal general agregó que estas zonas de concentración deben estar reguladas en la ley de sometimiento, que se debe tramitar en el Congreso: “El problema de esto es que hay que tener buenos métodos para ejecutar las buenas ideas. (…) Siempre hay riesgos sobre ese tema y le corresponde al presidente de la República evaluarlo”.

Además, el fiscal agregó que la Fiscalía tendría que ver cómo se haría el levantamiento de órdenes de capturas para permitir la concentración de los miembros en estas zonas y enfatizó la complejidad del actuar de los delincuentes en Colombia.

Publicidad

“En estos tres años, al frente de la Fiscalía he visto que hay 32 colombias en este país. No hay una unidad criminal (….) A mí me toca ver la criminalidad, la inmundicia de Colombia, y esa cochinada la veo todos los días, son 32 inmundicias y cada uno tiene dimensión y su propia cara”, puntualizó.