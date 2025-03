“Aerocivil dice que no hay riesgo para operación por cambio en medición meteorológica”: Ideam

Desde el 1 de marzo, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) asumió por completo la elaboración de los pronósticos meteorológicos aeronáuticos en los aeropuertos del país, tras la finalización del convenio con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) . La decisión ha generado incertidumbre en distintos sectores de la aviación, especialmente entre pilotos y meteorólogos aeronáuticos, quienes han expresado su preocupación sobre la seguridad en la operación aérea.

En entrevista con Mañanas Blu, la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, explicó los detalles de la transición y aseguró que la entidad seguirá generando información meteorológica general para todo el país. "La Aerocivil ha manifestado en diferentes escenarios que tiene las capacidades técnicas y tecnológicas para asumir estos pronósticos", afirmó Echeverry.

Los alcances del cambio en la meteorología aeronáutica

El Ideam brindaba pronósticos en 27 aeropuertos del país, incluyendo algunos de los más importantes como El Dorado (Bogotá), José María Córdova (Medellín), Ernesto Cortissoz (Barranquilla) y Alfonso Bonilla Aragón (Cali). Sin embargo, la Aerocivil ya manejaba esta tarea en otros aeródromos, por lo que el proceso no es nuevo para la entidad.

A partir de ahora, la Aerocivil se encargará de cinco productos técnicos fundamentales para la operación aérea: Metar, Especi, Taf, Cimec y Aeronotificaciones. "Desde el 1 de marzo, la Aerocivil ya se encarga del Metar y el Especi, y a partir del 1 de abril asumirá el Taf, el Cimec y las aeronotificaciones", explicó Echeverry. Estos productos permiten conocer las condiciones climáticas actuales y prever situaciones que podrían afectar los vuelos.

Publicidad

Preocupación en el sector aeronáutico

A pesar de que la Aerocivil ha garantizado que la seguridad aérea no se verá afectada, distintos actores de la aviación han expresado dudas sobre la decisión. La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) hizo un llamado a Aerocivil para que garantice la adquisición y análisis de datos meteorológicos precisos para evitar incidentes.

Asimismo, el meteorólogo aeronáutico Max Enríquez advirtió que la decisión podría afectar la operación segura de los vuelos en el país. "Esta medida le puede dar la estocada final al Ideam en materia de meteorología aeronáutica, debilitando una función que ha sido clave para la seguridad aérea", señaló Enríquez en una carta enviada a las autoridades.

El futuro del personal del Ideam

Con la finalización del convenio, surgieron inquietudes sobre la situación laboral de los meteorólogos que trabajaban en los aeropuertos. La directora del Ideam aclaró que no habrá despidos, ya que estos profesionales seguirán desempeñando funciones dentro de la entidad.

"Los funcionarios de carrera continúan fortaleciendo el trabajo de meteorología general, que es una función principal del Ideam", aseguró.

Publicidad

El convenio entre el Ideam y la Aerocivil era de tipo interadministrativo y no implicaba pagos directos. "El Ideam estaba en las instalaciones de la Aerocivil y utilizaba sus equipos. La contraprestación del convenio era el uso de estos recursos", explicó Echeverry.

¿Está en riesgo la seguridad aérea?

La directora del Ideam insistió en que la responsabilidad de la seguridad aérea recae sobre la Aerocivil y que la transición ha sido coordinada. "La Aerocivil ha manifestado que no hay ningún riesgo en la seguridad aérea. Esto ha sido un proceso gradual y organizado", enfatizó.

Sin embargo, la falta de detalles sobre las razones de la Aerocivil para no renovar el convenio sigue generando dudas. "La Aerocivil tiene toda la autonomía de no renovar el convenio y no está obligada a dar mayores explicaciones", concluyó Echeverry.