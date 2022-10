Aerocivil reconoce que falla en torre de control en Eldorado “fue muy grave”

Gustavo Alberto Lenis, director de la Aeronáutica Civil, señaló en BLU Radio que el incidente sufrido en el Aeropuerto Eldorado el pasado martes, cuando la torre de control perdió contacto con cerca de 60 aviones que se encontraban en el espacio aéreo de Bogotá , se debió a un error humano pues “un contratista instalaba unas nuevas pantallas en la nueva torre de control de Eldorado, por accidente bajó los ‘breakers’ y entonces se quedó sin luz el centro de control”.

Agregó que, aunque él no es ingeniero, no considera que el sistema sea vulnerable, pero para evitar que ocurra un incidente similar en el futuro, se contrató una firma de ingenieros que evaluará las flaquezas del sistema de control del aeropuerto: “no me puedo adelantar a las conclusiones de la investigación, pero lo que me han dicho tras los primeros reportes es que es casi imposible que nos quedemos sin contacto (…) pero si debemos tomar otros correctivos, lo haremos”.

Lenis añadió que “no le quiero restar importancia al hecho” pues todos los aviones tienen instrucciones claras de lo que deben hacer en caso de una emergencia similar, dado que “existen unos protocolos que los pilotos conocen muy bien, además cuentan con instrumentos para ver el tráfico aéreo y la altura de cada avión que sobrevuela la zona”.

Frente a la posibilidad de renovar la tecnología de los radares y la mejora de frecuencias del Aeropuerto Eldorado, señaló que “lo más viejo que tenemos son los procedimientos (…) pero el próximo año, a partir del 15 de enero, traeremos personal especializado para crear nuevos protocolos”, una tarea que culminará 18 meses después.

En cuanto a la renovación de los equipos dijo: “sí es verdad que tenemos algunos radares viejos pero funcionan perfectamente. El próximo año tendremos el radar del cerro Santa Ana y también, dentro de 1 o 2 años, instalaremos un nuevo radar en el cerro del Tablazo, aquí en Bogotá”.