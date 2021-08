Afganos podrán moverse libremente por el país; no podrán estudiar ni trabajar: Migración Colombia

El director de Migración Colombia habló en Mañanas BLU sobre la llegada de un máximo de 4.000 ciudadanos afganos a Colombia, quienes van en tránsito hacia Estados Unidos. De acuerdo con Juan Francisco Espinosa Palacios, los extranjeros podrían llegar al territorio nacional en un par de semanas, no tendrán restricciones para desplazarse libremente por el país, pero tendrán restricciones laborales y de estudio.

"Ellos no tienen restricción de salida, de acuerdo con las normas que se vienen trabajando con el sector salud, llegarán primero a prueba PCR", declaró Espinosa. El funcionario, no obstante, acotó que los extranjeros no podrán estudiar ni trabajar.

"Colombia tiene requisito de visa para la entrada de afganos, pero dada la situación humanitaria y su carácter temporal se permite el ingreso única y exclusivamente para poder facilitar su proceso migratorio hacia destino. Durante este tiempo, se busca la estabilización emocional y física de estas personas, pero también todo el papepleo y documentación que les permita llegar a su destino final", explicó.

Escuche al director de Migración Colombia en entrevista con Mañanas BLU:

