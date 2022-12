Agentes de Estado que ya pagaron 5 años de cárcel quedarán en libertad: MinDefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicó los detalles del Acto Legislativo que creará la Justicia Especial para la Paz y cuya ponencia será presentada este martes.



El funcionario reveló que si los agentes del Estado se acogen a la Justicia Especial para la Paz, por cualquier delito, incluidos los falsos positivos, pueden pedir la libertad condicional a los 5 años.



“En un delito grave, cuyo actor ha sido condenado a 20 años y lleva 6 en prisión, puede pedir la libertad condicionado, pero la acción de la justicia se mantiene hasta que haya una sentencia. Simplemente lo que se dice es: ‘usted ya cumplió una pena parecida a la que se le impondría y entonces vaya a la libertad condicional”, explicó.



El ministro enfatizó en que el diseño de la justicia para los militares presos no se hizo con las Farc, que fue hecha unilateralmente por el Estado y que no se trata de una amnistía porque no ellos no cometen delitos políticos



“Está prohibido que haya autoamnistía porque las Fuerzas Militares hacen parte del Estado y ellos, por definición, no cometen delitos políticos”, dijo.



En ese sentido, Villegas reveló que hay otras figuras como la renuncia a la persecución penal, que permite terminar con los procesos judiciales.



Agregó que serán unos 5 mil los militares los beneficiados con la justicia transicional y que de ellos 1.200 quedarán libres si se acogen a la misma.



“Para los militares habrá, para los delitos menores, una renuncia a la persecución penal, con unos listados sobre los cuales ya trabaja una comisión”, dijo.



Villegas agregó que los militares que hayan cumplido 5 años de prisión podrán quedar en libertad condicional.



“Para los delitos más graves hay libertad provisional, pero no renuncia a la persecución penal. La decisión sobre estos delitos será siempre del juez”, dijo.

