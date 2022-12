Agresión fue intencional y planeada: modelo que denuncia mordisco de su exnovio

María José Rivas, la joven que denunció a su exnovio que, en un aparente ataque de celos, le mordió el mentón, aseguró que esa agresión fue intencional, “con el fin de truncarle los sueños”.



“Él sabía que yo tenía muchos sueños, muchas cosas que tenía a corto y largo plazo y esa escena de celos era ya planeada y él estaba en sus cinco sentidos para hacer esto”, dijo. (Lea también: En un ataque de celos, modelo bogotana fue mordida por su exnovio )



La modelo contó que la agresión ocurrió en un bar en la calle 116 con 19 en Bogotá, el 24 de abril: “Él me sacó del establecimiento, me golpeó y de la fuerza que me hacía sentía que me iba a fracturar los brazos”.



“En el momento que hice fuerza hacia abajo para que me soltara, me agarró el cachete y me mordió. Nunca pensé que me arrancara el pedazo, me cogieron como 42 puntos”, relató.



Sobre su agresor, Juan Sebastián Pedroza, quien es nieto de un magistrado, dijo que llevaba con él 2 años y que durante este tiempo, a pesar de que tuvieron discusiones no la había golpeado. (Lea también: ¿Qué debe hacer una mujer en caso de ser víctima de violencia sexual? )



“Nosotros tuvimos muchas peleas, pero llegar a tal punto nunca. Yo muchas veces también fui grosera con él, pero de ahí no pasó”, señaló.



Agregó que este episodio la afecto psicológicamente y lamentó que el agresor no haya dado la cara.



Al respecto, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, afirmó que la Fiscalía está investigando el caso.