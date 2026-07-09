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Blu Radio  / Nación  / Al menos 330 personas han sido desplazadas por combates en Toribío, Cauca: OCHA Colombia

Al menos 330 personas han sido desplazadas por combates en Toribío, Cauca: OCHA Colombia

La organización advierte que entre las personas afectadas hay más de 90 menores de edad.

desplazamiento forzado en Colombia.jpg
Desplazamiento forzado en Colombia.
Foto: imagen de archivo, Defensoría del Pueblo.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 9 de jul, 2026

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) Colombia, emitió una alerta por el desplazamiento de al menos 330 personas en el municipio de Toribío, Cauca, por los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y disidencias de las FARC. Entre los afectados hay 92 niños, niñas y adolescentes, quienes abandonaron sus hogares para protegerse de los combates registrados desde el pasado 29 de junio.

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De acuerdo con el informe de OCHA Colombia, los constantes disparos y explosiones obligaron a las 135 familias, que pertenecen al resguardo indigena de Tacueyó, a refugiarse en redes de apoyo, mientras que las autoridades también reportaron afectaciones a viviendas e impactos psicosociales derivados de la violencia.

La organización advirtió, además, sobre amenazas contra integrantes de la Guardia Indígena, líderes comunitarios y autoridades indígenas, así como por el riesgo que representa la posible presencia de artefactos explosivos en la zona, lo que dificulta el retorno de la población.

Frente a la emergencia, OCHA señaló que las principales necesidades son la atención en salud física y mental, el suministro de alimentos, kits de higiene y ayudas para alojamiento, además de medidas de protección para las comunidades y acciones que eviten el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

La Alcaldía de Toribío dijo que no cuenta con la capacidad presupuestal para atender la emergencia y pidió apoyo de organismos humanitarios. Como parte de la respuesta, el Equipo Local de Coordinación, junto con entidades como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Médicos del Mundo y la Fundación Tierra de Paz, anunció la entrega de ayudas humanitarias y jornadas de atención integral para las familias afectadas.

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