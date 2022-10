Al menos 362 mil colombianos han salido del Sisben por "colados"

El director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, recordó que, desde septiembre de 2015, hasta la fecha, se ha adelantado un programa de depuración para sacar del Sisben a colombianos que ganan hasta 10 millones de pesos.



"A la fecha de hoy hemos logrado depurar 362 mil colombianos del Sisben que no cumplían sus condiciones para estar en programas sociales, cuidando los recursos que tenemos para política social y para invertirlos en la gente que sí lo necesita", explicó.



Gaviria dijo que hay colombianos humildes con un puntaje del Sisben alto y pueden quedarse por fuera de los programas.



La cifra la dio en el marco de la mesa de inclusión social adelantada en la Casa de Nariño en donde el presidente Juan Manuel Santos pidió sacar a los colados del sistema.



"En la medida en que el Sisben sea más exacto en su medición vamos a ser más efectivos. Si el Sisben está lleno de colados, de gente que realmente no merece estar ahí, no solamente estamos gastando recursos donde no deberíamos estarlos gastando, sino que le estamos quitando recursos a aquellos que realmente sí lo necesitan", dijo Santos.