“Al presidente no le interesa hacer concertación con nadie”: Pedro Viveros

El analista político Pedro Viveros dio su opinión sobre los posibles cambios en el gabinete del presidente. Viveros expresó su preocupación por la falta de cambios significativos en el gabinete, a pesar de los retos que enfrenta el país en materia de seguridad, economía y política.

Viveros mencionó que, aunque el presidente anunció la intención de fortalecer la parte técnica del gabinete, hasta el momento no se han visto resultados efectivos en materia de seguridad. A pesar de mantener al ministro de Defensa en su cargo, los índices de homicidios y la situación de seguridad en el país continúan siendo preocupantes.

"Al presidente se olvida que hace un año y pico cambió el gabinete y a personas importantes de ese Gobierno. Es decir, no va a renovar el gabinete de manera plena. Entonces, sobre ese reparto a mitad de mandato, con una agenda legislativa muy compleja, se refleja que no hay una fortaleza en la coalición", dijo el analista político de Noticias Caracol y Blu Radio.

El analista destacó la falta de concertación política por parte del presidente. A pesar de la existencia de un acuerdo político amplio, el presidente parece no estar dispuesto a hacer cambios significativos en el gabinete y prefiere cerrar el gobierno a buscar una verdadera concertación con otros sectores políticos.

Viveros también mencionó la falta de ejecución de políticas por parte del gobierno y la posible influencia electoral en los nombramientos del gabinete. Según él, es probable que los próximos nombramientos estén dirigidos a fortalecer la maquinaria electoral del sector afín al presidente, en lugar de buscar una eficiente ejecución de las políticas.

"Yo no sé de dónde los partidos que quieran hacer parte de esa supuesta "concertación" se van a meter al Gobierno cuando, en menos de un año, comienzan elecciones de Parlamento y presidenciales. No conozco ningún parlamentario que se vaya a meter hoy en un Gobierno que tiene el 60-65% de favorabilidad, que no logra pasar las reformas y que está a punto de comenzar una campaña electoral", enfatizó el analista.

Además, Viveros hizo énfasis en la incertidumbre económica y en el hecho de que el gobierno tendrá que hacer recortes presupuestales. Esto representa un desafío adicional para la ejecución de las políticas.

Finalmente, Pedro Viveros planteó su preocupación por la falta de cambios significativos en el gabinete y la falta de resultados en materia de seguridad. También destaca la falta de concertación política y la posible influencia electoral en los nombramientos del gabinete. El analista político ve con escepticismo la posibilidad de que la ejecución de las políticas sea una realidad en los próximos años.

Escuche la entrevista completa acá: