Alberto Velásquez dice que regresará al país para entregarse

A través de un comunicado, Alberto Velázquez, afirmó que está dispuesto a entregarse, luego de que la Corte Suprema de Justicia lo condenara a 80 meses de cárcel por el delito de cohecho.



"Me encuentro en los Estados Unidos desde hace varios días asistiendo al nacimiento de mi primer nieto, pero próximamente regresare al país a ponerme a la orden de la Justicia como corresponde a mi talante y al respeto que siempre he tenido por las instituciones", dice.



Además, reitera que es inocente, a pesar de que afirma que respeta el fallo al que asegura que no comparte.



"Soy inocente de los cargos por los que me acusó la Fiscalía, los mismos por los que la Procuraduría me absolvió hace 5 años, y fui condenado en un juicio en el cual el único testigo en mi contra fue Yidis Medina, de cuestionada credibilidad", dijo.



Alberto Velásquez Echeverri fue condenado por el nombramiento de Jairo Plata Quintero como coordinador para el Magdalena Medio en la Red de Solidaridad Social, compromiso adquirido con Yidis Medina después de la charla privada que sostuvo el 2 de junio de 2004 con el entonces Presidente de la República.



Con inmensa sorpresa me he enterado de la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la cual expidió sentencia condenatoria en mi proceso, en el cual me acusaron de facilitar el otorgamiento de 3 posiciones burocráticas a partidarios de Yidis Medina a cambio de su voto por la reelección del Presidente Uribe en 2004.



Quiero manifestar que respeto la decisión de la Corte pero no la comparto. Yo soy una persona decente con 35 años de experiencia en el sector privado, quien prestó un servicio en el gobierno por solo 2 años con dedicación y transparencia y sin ningún interés político. Soy inocente de los cargos por los que me acusó la Fiscalía, los mismos por los que la Procuraduría me absolvió hace 5 años, y fui condenado en un juicio en el cual el único testigo en mi contra fue Yidis Medina, de cuestionada credibilidad.



Me encuentro en los Estados Unidos desde hace varios días asistiendo al nacimiento de mi primer nieto, pero próximamente regresare al país a ponerme a la orden de la Justicia como corresponde a mi talante y al respeto que siempre he tenido por las instituciones.



Alberto Velásquez