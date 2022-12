Alcalde de Bogotá deja abierta la puerta para suspender pico y placa a taxis

Ante la falta de taxis en horas pico en la ciudad de Bogotá, el alcalde mayor Enrique Peñalosa, se plantea quitar el pico y placa a este medio de transporte, aunque también maneja la opción para que entren más taxis a las vías locales.



“Hay horas en que hay muchos taxis y hay horas en las que no hay un taxi, entonces yo sí creo que va hacer necesario que se elimine el pico y placa de los taxis o que haya más taxis o se elimine. Pero en la medida que no haya taxis pues siguen prosperando sistemas alternos parecidos a los taxis”, argumentó el alcalde Peñalosa.



Además, agregó que todas las decisiones con este gremio se hacen de manera conjunta, donde el beneficio sea para los conductores, los pasajeros y la ciudad, pero en la medida que no haya taxis pues siguen prosperando sistemas alternos parecidos a los taxis.



Hace dos días la Alcaldía Mayor de Bogotá autorizó el aumento de tarifas para taxis pasando de 3.900 pesos a 4.100 la carrera mínima.