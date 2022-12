Alcalde de Bucaramanga pidió a la OEA recursos para ayudar a migrantes

El alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas explicó que tratar de ayudar a los migrantes venezolanos con viajes humanitarios hasta la frontera de Cúcuta puede tardar más de tres meses teniendo en cuenta que cada día llegan grandes grupos de migrantes a la capital de Santander.

“Esto para entender que no se trata de una decisión del alcalde de Bucaramanga no avanzar en este proceso que obedece a unas restricciones con el gobierno nacional, hacemos un gran llamado a los alcaldes y departamentos para que nos ayuden en estas ayudas porque Bucaramanga no tiene los recursos para atender a toda esta población”, explicó el alcalde de la ciudad Juan Carlos Cárdenas.

La capital santandereana, en los últimos meses, ha trasladado a 6.107 migrantes a Venezuela, desde que fue declarada la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esto se dio como resultado de un trabajo articulado con Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ejército y la Personería Municipal.

“Le hacemos una invitación muy especial a nuestro querido embajador, paisano, para que con sus buenos oficios nos ayude, de alguna manera, a conseguir recursos porque hasta ahora ha sido con un esfuerzo muy grande de los empresarios locales y el municipio. Necesitamos que entidades, ONGs de carácter internacional, nos ayuden con las movilizaciones humanitarias voluntarias”, expresó Cárdenas.

Hoy recuperamos el espacio público en el parque del agua luego del traslado de más de 6.000 migrantes desde el inicio del Covid-19.



Vamos a seguir realizando controles para evitar alteraciones a la seguridad y convivencia de los ciudadanos.



Prima el trato humanitario. pic.twitter.com/qz1FdKiyRn — José David Cavanzo O (@JDCavanzoOrtiz) July 16, 2020

