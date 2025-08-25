Alcalde de Riohacha aseguró que logística está garantizada para Foro de Migración

Del 2 al 4 de septiembre, Riohacha será la sede del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), un espacio internacional de diálogo que reúne a representantes de más de 40 países, organismos multilaterales, sociedad civil, empresarios, jóvenes y gobiernos locales para discutir la relación entre migración y desarrollo.

El encuentro, que inicialmente estaba previsto en Barranquilla y fue trasladado a Riohacha por decisión presidencial, se desarrollará en dos escenarios principales: la Biblioteca Héctor Salah Zuleta y el Centro de Convenciones Anas Mai, además de distintos puntos de la ciudad. El programa incluye 21 eventos paralelos, seis paneles de expertos, seis mesas redondas y seis diálogos sobre los retos y las oportunidades que plantea la movilidad humana .

Entre los temas centrales se destacan la descentralización de la política exterior, la visión regional y global de la migración como motor de desarrollo, y la corresponsabilidad entre los países para garantizar los derechos humanos de la población migrante.

El alcalde de Riohacha, Genaro Redondo, aseguró que la capital de La Guajira está preparada para recibir el evento. “En Riohacha hay 50.000 migrantes con vocación de permanencia. En educación 6.200 niños migrantes hacen parte de nuestro proceso de escolaridad. Esta ciudad tiene más de 109 hoteles certificados con 2.800 habitaciones para el aforo que tiene este evento. Nos hemos preparado con instalaciones físicas que cuentan con las garantías”, señaló.