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Blu Radio  / Nación  / Alcaldes de Asocapitales exigen mayor respaldo del Gobierno a FFMM tras accidente en Putumayo

Alcaldes de Asocapitales exigen mayor respaldo del Gobierno a FFMM tras accidente en Putumayo

Luego del accidente aéreo de una avión de la FAC en Putumayo, los alcaldes las ciudades capitales le piden al Gobierno mayor respaldo a las Fuerzas Militares. Los mandatarios aseguran que no hay recursos para fortalecimiento.

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