Alcaldes de Asocapitales exigen mayor respaldo del Gobierno a FFMM tras accidente en Putumayo

En medio del congreso de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales que se lleva a cabo en Medellín, Antioquia, el presidente de la asociación y alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, envió un mensaje de solidaridad a las familias y sobrevivientes del accidente aéreo del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea el 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, que ya deja 69 muertos.

Sin embargo, en la intervención del alcalde de Bogotá, enfatizó en que es necesario que el Gobierno nacional respalde con mayor contundencia a las Fuerzas Militares, puesto que tras varios accidentes se ha evidenciado la falta de implementación de recursos para el fortalecimiento de estas mismas. En cifras entregada por Asocapitales, van por lo menos 100 uniformados muertos en casi 11 accidentes.

“Manifestamos nuestra solidaridad a las fuerzas militares y a la policía. Exigimos también mayor respaldo concreto a las Fuerzas Militares. Han fallecido más de 100 miembros de la fuerza pública por cuenta de esos accidentes. Eso es una demostración en que no hay un respaldo contundente. Las fuerzas requieren recursos para fortalecer capacidades”, concluyó el alcalde Galán.

Por otro lado, y quien también fue crítico sobre los mensajes del Gobierno nacional tras el accidente, fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, asegurando que en este Gobierno se ha fortalecido a grupos criminales como el ELN y el Clan del Golfo.



“Tras el accidente, duele ver en lo que quedaron reducidos y el apoyo que se le restó a la fuerza pública. En la última asamblea de Asocapitales reclamamos mayor inversión para las Fuerzas Militares, pero pasó todo lo contrario”, concluyó el mandatario antioqueño.

Entre tanto, los alcaldes de las ciudades capitales insisten que que hay abandono total del Gobierno nacional en aporte de recursos para el fortalecimiento y aumento de la capacidad para temas principales como seguridad, por lo cual lo catalogan como una ausencia y falta de diálogo de la nación en las regiones.