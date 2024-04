Alcaldes rechazan señalamiento de Petro de supuesta corrupción en la Policía: "Es un despropósito"

En medio del evento, que se realizó en Bogotá, en el que la policía presentó una estrategia de seguridad nueva, el presidente Gustavo Petro se refirió a cómo deben actuar las autoridades y en eso terminó lanzando un duro regaño a los uniformados en el manejo de la lucha contra las drogas.

“Todo policía de barrio sabe dónde queda la olla, lo que pasa es que la olla compra al policía. Esto lo sabe no solo el que chifla, sino cualquiera de los que estamos aquí. El crimen es capaz de cooptarlo, como no va a ser capaz si coopto al senador de la República”, dijo el presidente Petro y por lo que fue chiflado por un sector del público.

Sobre este tema se pronunciaron dos alcaldes que asistieron a la reunión con el Gobierno. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que se debe liderar siendo contundentes contra los corruptos, pero no generalizar.

"Me parece el mayor despropósito e insultó a los buenos policías y a sus familias, invito a que no se siga dividiendo al país, a que no desinstitucionalicemos", dijo.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, dijo que se debe fortalecer y acompañar a la policía nacional y no deslegitimarla. “Mientras los alcaldes estamos intentando gobernar en el territorio, sacar el ejército y la policía, a nivel nacional se quiere deslegitimar la Policía, ese es un discurso que divide, el presidente tiene que respaldar su fuerza pública (…) Hay corrupción en la Policía, en el Gobierno y en todo lado, combatámosla. Mientras se fortalecen los grupos armados, se debilita la fuerza pública”