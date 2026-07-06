Alcaldes y gobernadores responden a bloque de defensa: "Lo venimos pidiendo hasta el cansancio"

Mandatarios regionales de Colombia respaldaron el anuncio del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana mediante decreto el próximo 7 de agosto. Frente a los cuestionamientos que comparan esta iniciativa con las antiguas Convivir, las autoridades locales aclararon que el proyecto representa una estrategia necesaria ante el déficit de fuerza pública en las ciudades.



¿Qué opinan los alcaldes sobre los bloques de seguridad?

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aplaudió la propuesta del mandatario electo tras calificarla como una respuesta clara a las insistentes solicitudes de las regiones. Eder desestimó las comparaciones con grupos paramilitares o agencias extranjeras: “Ninguno de lo que acaba de sugerir o mencionar. Yo creo que eso es lo que nosotros venimos pidiendo hasta el cansancio hace 2 años y medio, y es que se priorice la seguridad”.

El mandatario de la capital del Valle recordó el éxito obtenido el año anterior con la implementación de un bloque de búsqueda local contra el terrorismo. Asimismo, detalló que Cali cuenta con al menos 107 bandas delincuenciales identificadas y requiere mayor capacidad operativa e inteligencia para agilizar su desarticulación.



¿Cuál es la postura de la Gobernación del Atlántico ante el anuncio?

“Todo lo que hagamos para garantizar a la gente tranquilidad y seguridad será bienvenido. Nosotros como autoridades locales evidentemente nos vamos a amoldar a los nuevos diseños”. Con esta afirmación, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó que se reunirá el próximo miércoles con De la Espriella para articular las estrategias del departamento. Verano destacó la importancia de incrementar el pie de fuerza, la inteligencia militar y la investigación anticipada para combatir flagelos críticos como la extorsión comercial en Soledad y Barranquilla.

El gobernador también calificó como "un paso supremamente importante" el anuncio de sometimiento a la justicia de alias Montenegro y del cabecilla de 'Los Pepes'. Aseveró que, aunque apoyará el bloque de defensa, el diálogo ofrece resultados con mayor consistencia que el uso exclusivo de las armas.