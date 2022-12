Alianza Verde se ha reservado posibilidad de coalición: Carlos Vicente de Roux

En diálogo con Blu Radio, el candidato por la Alianza Verde a la Alcaldía de Bogotá Carlos Vicente de Roux aseguró que, aunque ha registrado en las recientes encuestas una intención de voto del 2.2 por ciento, el partido no está pensando en una coalición y su objetivo es ir solo hasta las elecciones del 25 de octubre.

“Mi determinación es ir hasta el 25 de octubre, pero el partido, y eso es razonable, se ha reservado la posibilidad de estudiar una coalición a mitad de año. En el tema de coaliciones no vamos a ser sectarios ni excluyentes, pero la Alianza Verde está enfocada en sacar adelante esta candidatura. Cuando un partido tiene un candidato debe tratar de promover esa figura. Debe tener la cabeza puesta ahí más que en coaliciones; uno no puede arrancar una campaña pensando en con quién se va a aliar y a quién le va a entregar las banderas”, indicó.

El partido tiene plazo hasta el próximo 25 de julio para definir su coalición, y dijo que con respecto al Polo y a su candidata Clara López “se le cruzan los cables”, ya que comparte afinidades con los verdes, y afirmó que no está de acuerdo con el propósito que han planteado en estas elecciones de irse contra la izquierda.

“No estoy de acuerdo con esa propuesta que se ha hecho de todos contra la izquierda, me suena derechoso, me suena antidemocrático; jamás me sumaría a un planteamiento de esa naturaleza. Con el Polo se me cruzan los cables porque en cierta parte hay una cercanía en el sentido de que es un partido que lucha por construir equidad social, y el ideal verde se sintoniza con eso. Pero por otra parte, por el escándalo de ‘carrusel de contratación’ mi preocupación es hasta qué punto Clara garantiza que va a blindar los recursos públicos, que va a hacer de los recursos públicos, como diría Mockus, recursos sagrados”, finalizó.