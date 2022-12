Alias ‘El Paisa’, excabecilla de Farc, salió de zona veredal de Caquetá

Fuentes oficiales confirmaron a Blu Radio que Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’, cerebro del atentado terrorista en el Nogal, salió de la zona veredal en Miravalle, Caquetá, con otro grupo de hombres.



Autoridades en la zona verifican si habría salido para formar una nueva disidencia o grupo armado.



Sin embargo, el Gobierno informó que “la gente del movimiento político de Farc puede salir de los espacios territoriales de capacitación, los cuales, desde un comienzo, fueron diseñados para facilitar el proceso de desarme y el inicio de la reincorporación”.



“Mañana hay una reunión, con funcionarios de la OACP y ARN para hacerle seguimiento a los proyectos productivos en esa zona”, explicó el Gobierno en una misiva.



‘El Paisa’ es un hombre emblemático del crimen en Colombia, porque, entre otras cosas, comenzó su carrera delictiva de la mano de Pablo Escobar en el Cartel de Medellín.



Alias ‘El Paisa’ se sometió al acuerdo de paz con el Gobierno y se encuentra en las zonas veredales transitorias, ahora espacios territoriales de tránsito. Exactamente, está en Miravalle, Caquetá, en donde hay entre 120 y 180 personas que entran y salen.



Hasta el momento no se puede decir que alias ‘El Paisa’ es un disidente de las Farc. El Gobierno confirma que el exguerrillero salió, pero no puede confirmar si salió para volver a delinquir.



Sin embargo, sí hay preocupación por el incumplimiento de varios de los compromisos del Gobierno, fueron detenidos algunos hombres de las Farc.



Blu Radio puede confirmar que ‘El Paisa’ está cerca de la zona de Miravalle, no se fue con otros hombres en armas, sino que solo salió con su compañera sentimental.



Hay un exguerrillero que sirve como enlace entre el Gobierno y ‘El Paisa’, pero hasta la tarde de este viernes no se puede confirmar el estado real del exguerrillero.



El Gobierno no cree posible que ‘El Paisa’ se arriesgue a salir del proceso de paz, por ser el más perseguido y con mayor cantidad de procesos.



Si se llegara a confirmar que ‘El Paisa’ se salió del proceso de paz y volvió a la delincuencia, sería un golpe fuerte para el país, pues es el líder del sector más agresivo de la guerrilla y generaría grandes riesgos de seguridad.



