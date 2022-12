Alto consejero denuncia negligencia de Caprecom para remitir a niña con VIH

El alto consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, denunció negligencia de parte de la EPS Caprecom en Puerto Leguizamo, Putumayo, para trasladar a una menor de edad con VIH que necesita ser remitida de manera urgente a un centro asistencial de alta complejidad.



De acuerdo con la denuncia recibida por Blu Radio, a la pequeña le debían realizar el control de su enfermedad en diciembre de 2014 y un año y medio después no ha sido trasladada pese a que la familia de la niña ganó una tutela. Sin embargo, la EPS cubre sólo el tiquete de la menor y no el de la madre, por lo que tampoco puede viajar (Lea también: Condenan a MinDefensa por procedimiento médico que ocasionó daños a una paciente ).



Hasta la fecha, la EPS Caprecom no ha contratado el transporte con la aerolínea que presta el servicio hacia el municipio y “muchas personas con patologías muy graves no han podido ser atendidas”, indicó Rivera.



“Tenemos documentadas 68 remisiones entre las cuales se cuentan la niña que tiene VIH, una persona que tiene cáncer y otras patologías que requieren ser atendidas en centros de salud de mayor complejidad que aquel que existe en Puerto Leguízamo que en de mediana complejidad”, dijo.



Para Rivera, Caprecom tiene que cumplir con su obligación no por temor a una sanción que podría imponerle la SuperIntendencia de Salud, sino por el deber que tiene como asegurador en el sistema de salud colombiano (Lea también: Nuevo video muestra agresiones a joven que murió en hospital de Puerto Colombia ).



Según la denuncia, también se presentó el caso de una mujer con mortalidad perinatal, que pudo ser evacuada sólo hasta el tercer día con el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Naval al municipio de Puerto Asís.



Hasta la fecha no hay registro de personas fallecidas por cuenta de la negligencia de Caprecom. Sin embargo, las autoridades tienen encendidas las alarmas por el gran número de pacientes con remisión que no han podido ser atendidos de la manera adecuada.



La Oficina del alto Consejero presidencial para los DD:HH., la Superintendencia de Salud y la alcaldía del municipio, trabajan para garantizar el traslado de los pacientes en el menor tiempo posible.